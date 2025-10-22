Cuba Bakery 1219 Summit Ave
1219 Summit Ave, Union City, NJ
Pickup Only
Cafetería
Bocadillos Clásicos
Pan con...!
Sandwiches
Bakery
Dulces (Muffins, Galletas y Más)
Dulces Fríos
Empanadas, Pasteles y Pies
Empanada de Pollo$2.00
Empanada de Carne$2.50
Empanada de Guayaba$2.00
Empanada de Guayaba y Queso$2.25
Empanada de Jamón y Queso$1.75
Empanada de Queso$1.50
Pastel de Carne$1.75
Pastel de Guayaba$1.50
Pastel de Guayaba y Queso$1.80
Pastel de Queso$1.60
Pastel de Crema de Vainilla$1.80
Pastel de Fresa$2.00
Pastel de Manzana$2.00
Pastel de Piña$2.00
Pies$3.00
Estrellas$2.50
Panetela de pina$3.50
Slices
Beverages/Bebidas
Bebidas Frías
Bebidas Calientes
Sodas & Water
Arizona (22oz)
22 oz$1.30
Gatorade (20oz)$2.00
Jarritos (12.5oz)$2.00
Malta (12oz)$1.75
Nesquik (14oz)$2.00
Orange Juice (Tropicana 14oz)
14 oz$2.00
Snapple (16oz)
16 oz$1.75
Soda (12oz)
355 ml$1.25
Agua / Water (16.9oz)
500 ml$1.00
Welch's (16oz)$2.00
Welch's Sparkling (20oz)
16 oz$2.50
Mira (8.5oz)$1.25OUT OF STOCK
Mistic Pina colada (15.9 oz)$2.00
Mistic Orange Carrot (15.9 oz)$2.00
Manzana / Apple (Tropicana 10oz)$2.00
Catering / Ordenes para Fiestas
Food Orders / Ordenes de Comida
Arroz Blanco / White Rice$30.00
Arroz Moro / Rice with Black Beans$45.00
Arroz Imperial$70.00
Arroz con Pollo / Chicken & Rice$50.00
Acompañante - Yuca con Mojo$40.00
Acompañante - Tostones$40.00
Acompañante - Maduros$35.00
Acompañante - Papas Fritas$40.00
Ensalada de Papas / Potato Salad$50.00
Ensalada de Vegetales / Vegetable Salad$40.00
Ensalada Fría / Chicken or Ham Salad$65.00
Lasagna$60.00OUT OF STOCK
Picadera Cubana$80.00
Plato Fuerte - Pernil$50.00
Plato Fuerte - 1/4 Pollo Asado$5.00
Plato Fuerte - 1/4 Pollo c/ Papas$6.00
Plato Fuerte - Ropa Vieja$80.00OUT OF STOCK
Bakery / Panadería y Dulcería
Cangrejitos de Guayaba y Queso (50x o 25x) / Mini Guava & Cheese Pastries (50x o 25x)$16.00
Cangrejitos de Jamon (50x o 25x) / Mini Ham Pastries (50x o 25x)$16.00
Cangrejitos de Queso (50x o 25x) / Mini Cheese Pastries (50x or 25x)$13.00
Croquetas de Fiesta / Party Size Croquettes$15.00
Pancitos c/pasta de Jamon
Bite Size Bread with Ham Spread$15.00
Pasta de Bocaditos / Ham Spread$6.00
Pastelitos de Carne (50x o 25x) / Mini Beef Pastries (50x or 25x)$13.50
Pastelitos de Guayaba (50x o 25x) / Mini Guava Pastries (50x or 25x)$12.00
Torrejas (x1)$1.50
Merenguitos (x4)$1.00
Pies Grandes (Guayaba, Manzana, Pina o Coco)$25.00
Merengues sin hornear$1.00
Minidonas (12 x 6) decoracion regular$6.00
Tartaleticas de frutas (12 x 24)$24.00
Tartaleticas con mousse( 12 x 22)$22.00
Torre de merengue pequena ( 9')$20.00
Torre de merengue grande ( 12')$25.00
Miniempanadas de pollo (12x$15.00)$15.00
Miniempanadas de Carne(12X$16.00)$16.00
Miniempanadas de queso (12x$12.00)$15.00
Frituras de maíz (4x$1.00)$1.00
Combo #1$135.00
Combo #2$220.00
Merengues sin hornear
$1.00
Request advisory
We'll do our best to accommodate special requests but may not be able to honor all substitutes. Extra charges may apply.
1
Cuba Bakery Location and Hours
(201) 348-0815
Closed • Opens Wednesday at 6AM